Вавринка с победы стартовал на турнире в Буэнос-Айресе
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка с победы стартовал на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина). В первом круге он обыграл аргентинца Педро Качина со счётом 7:6 (4:1), 1:6, 6:2.
Буэнос-Айрес. 1-й круг
13 февраля 2024, вторник. 01:20 МСК
60
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
2 : 1
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74
Педро Качин
П. Качин
Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Вавринка сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Качина три эйса и две двойных ошибки.
В следующем круге турнира Вавринка встретится с чилийцем Николасом Харри.
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.
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