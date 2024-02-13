Вавринка с победы стартовал на турнире в Буэнос-Айресе

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка с победы стартовал на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина). В первом круге он обыграл аргентинца Педро Качина со счётом 7:6 (4:1), 1:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа 24 минуты. За это время Вавринка сделал 10 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету Качина три эйса и две двойных ошибки.

В следующем круге турнира Вавринка встретится с чилийцем Николасом Харри.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 12 по 18 февраля. Призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 642 тыс. Действующим победителем турнира является испанец Карлос Алькарс, который в финальном матче прошлого года обыграл британца Кэмерона Норри со счётом 6:3, 7:5.