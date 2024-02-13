Костюк — Павлюченкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дохе

Во вторник, 13 февраля состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

За выход в третий круг соревнований поспорят украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и россиянка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира).

Поединок поставлен первым запуском на корте «Грандстэнд 2» «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 14:00 мск. Ранее теннисистки между собой не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк — Анастасия Павлюченкова.

Напомним, турнир в столице Катара завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3 211 715. Действующим победителем является польская теннисистка Ига Свёнтек.