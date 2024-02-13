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Костюк — Павлюченкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дохе

Костюк — Павлюченкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дохе
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Во вторник, 13 февраля состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

За выход в третий круг соревнований поспорят украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и россиянка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира).

Поединок поставлен первым запуском на корте «Грандстэнд 2» «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 14:00 мск. Ранее теннисистки между собой не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк — Анастасия Павлюченкова.

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 14:05 МСК
Марта Костюк
29
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Напомним, турнир в столице Катара завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3 211 715. Действующим победителем является польская теннисистка Ига Свёнтек.

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