Костюк — Павлюченкова: текстовая трансляция матча второго круга турнира в Дохе
Поделиться
Во вторник, 13 февраля состоится матч второго круга турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
За выход в третий круг соревнований поспорят украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), и россиянка Анастасия Павлюченкова (32-я ракетка мира).
Поединок поставлен первым запуском на корте «Грандстэнд 2» «Халифа Интернешнл Теннис Комплекс» и начнётся чуть позже 14:00 мск. Ранее теннисистки между собой не встречались.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Марта Костюк — Анастасия Павлюченкова.
Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 14:05 МСК
29
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
|1
|2
|3
|
|
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Напомним, турнир в столице Катара завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $ 3 211 715. Действующим победителем является польская теннисистка Ига Свёнтек.
Комментарии
- 13 февраля 2024
-
13:20
-
12:50
-
12:28
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
11:09
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
08:15
-
03:55
- 12 февраля 2024
-
23:47
-
23:20
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:27
-
21:00
-
20:57
-
20:35
-
20:25
-
20:13
-
20:11
-
19:54
-
19:38
-
19:36
-
19:16
-
18:48
Партнерский контент