Павлюченкова вышла в третий круг турнира в Дохе на отказе украинки Костюк
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, занимающая 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла в третий круг соревнований турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).
Соперницей россиянки была украинская теннисистка Марта Костюк (29-я ракетка мира). Встреча продолжалась 17 минут и завершилась после отказа украинки от продолжения игры при счёте 2:1 в пользу Павлюченковой. После третьего гейма, оставшегося за Костюк, украинка вызвала на площадку врача и пожаловалась на самочувствие.
Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 14:10 МСК
29
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
Rt
|1
|2
|3
|
|
32
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Соперницей Павлюченковой по третьему кругу турнира с призовым фондом $ 3 211 715 станет восьмая ракетка мира, чешская теннисистка Маркета Вондроушова, обыгравшая во втором круге бельгийку Гретье Миннен 6:2, 0:6, 6:4.
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