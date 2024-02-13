Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, стартовал с победы на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в двух сетах обыграл 31-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Александр Бублик выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил семь двойных ошибок. На счету Борны Чорича в этой встрече три подачи навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.
Отметим, теннисисты встречались 4 февраля в финале турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). Бублик одержал победу над хорватским теннисистом в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3. Это четвёртый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика.
- 13 февраля 2024
-
18:26
-
18:23
-
18:04
-
17:58
-
17:50
-
17:30
-
14:39
-
13:20
-
12:50
-
12:28
-
12:20
-
11:50
-
11:30
-
11:09
-
11:05
-
10:40
-
10:15
-
09:57
-
09:50
-
08:15
-
03:55
- 12 февраля 2024
-
23:47
-
23:20
-
22:46
-
22:17
-
22:06
-
22:00
-
22:00
-
21:47
-
21:45
-
21:27
-
21:00
-
20:57
-
20:35
-
20:25