Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, стартовал с победы на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в двух сетах обыграл 31-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Александр Бублик выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил семь двойных ошибок. На счету Борны Чорича в этой встрече три подачи навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

Отметим, теннисисты встречались 4 февраля в финале турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). Бублик одержал победу над хорватским теннисистом в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3. Это четвёртый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика.