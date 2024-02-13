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Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме

Александр Бублик вышел во второй круг турнира ATP-500 в Роттердаме
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Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, стартовал с победы на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в двух сетах обыграл 31-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.

Роттердам. 1-й круг
13 февраля 2024, вторник. 13:10 МСК
Борна Чорич
31
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Александр Бублик
23
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Александр Бублик выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из восьми и допустил семь двойных ошибок. На счету Борны Чорича в этой встрече три подачи навылет, ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти и одна двойная ошибка.

Отметим, теннисисты встречались 4 февраля в финале турнира ATP-250 в Монпелье (Франция). Бублик одержал победу над хорватским теннисистом в трёх сетах. Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3. Это четвёртый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика.

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