«Кто вообще работает в 11?» Александр Бублик — о расписании матчей на турнире в Роттердаме

Казахстанский теннисист Александр Бублик, 23-я ракетка мира, заявил о том, что хотел сняться с турнира ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды) из-за ранних матчей в расписании.

«Самым приятным сегодня стало то, что я выиграл в 11 утра. Думаю, подобного не было последние три года. У меня не было никаких ожиданий, когда увидел расписание. Подумал, что откажусь играть. Я не вставал в 7:30 с сентября. Я написал тренеру: „Может, мне сняться? Я буду спать в 7:30, зачем это всё надо“. Поэтому я просто рад, что прошёл дальше. Я попадал в корт, даже если это было для меня очень сложно в такую рань. Кто вообще работает в 11? Я не знаю», — сказал Бублик в интервью Tennis TV.

Напомним, сегодня, 13 февраля, Бублик стартовал с победы на турнире ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Спортсмен в двух сетах обыграл 31-ю ракетку мира из Хорватии Борну Чорича. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4.