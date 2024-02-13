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Шарапова — о диете: 80% времени я стараюсь питаться правильно, но я просто обожаю сладкое

Шарапова — о диете: 80% времени я стараюсь питаться правильно, но я просто обожаю сладкое
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что продолжает соблюдать диету после завершения спортивной карьеры.

«Я стараюсь посвящать тренировкам не менее часа в день, пять-шесть дней в неделю. Конечно, я не тренируюсь на таком уровне, как раньше, но я очень стараюсь быть последовательной в этом деле — даже если у меня есть всего 30 минут в гостиничном номере. Честно говоря, мне нравится то разнообразие, которое есть в моих тренировках сейчас. Когда я занималась, будучи профессиональной спортсменкой, всё было гораздо строже.

Соблюдение диеты — это важно, но и сложно, особенно в разъездах. 80% времени я стараюсь питаться правильно, но в оставшиеся 20% я позволяю себе есть всякую вредятину. Я обожаю сладкое, так что соблюдать правильный режим питания не всегда легко!», — приводит слова Шараповой Vogue.

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