Шарапова — о диете: 80% времени я стараюсь питаться правильно, но я просто обожаю сладкое

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что продолжает соблюдать диету после завершения спортивной карьеры.

«Я стараюсь посвящать тренировкам не менее часа в день, пять-шесть дней в неделю. Конечно, я не тренируюсь на таком уровне, как раньше, но я очень стараюсь быть последовательной в этом деле — даже если у меня есть всего 30 минут в гостиничном номере. Честно говоря, мне нравится то разнообразие, которое есть в моих тренировках сейчас. Когда я занималась, будучи профессиональной спортсменкой, всё было гораздо строже.

Соблюдение диеты — это важно, но и сложно, особенно в разъездах. 80% времени я стараюсь питаться правильно, но в оставшиеся 20% я позволяю себе есть всякую вредятину. Я обожаю сладкое, так что соблюдать правильный режим питания не всегда легко!», — приводит слова Шараповой Vogue.