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Рыбакина обыграла китаянку Линь и вышла в 3-ий круг турнира в Дохе

Рыбакина обыграла китаянку Линь и вышла в 3-ий круг турнира в Дохе
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Сегодня завершился матч второго раунда турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На теннисном корте встретились казахстанская теннисистка и победительница семи турниров WTA в одиночном разряде Елена Рыбакина и победительница двух турниров WTA Чжу Линь. Победу одержала Рыбакина со счётом — 6:2, 6:1.

Матч длился 59 минут. Рыбакина сделала 7 подач навылет, в то время как китаянке удалось сделать одну. Казахстанская теннисистка реализовала четыре брейкпоинта. Линь не реализовала ни одного и сделала две двойные ошибки.

Напомним, что теннисистки встречались на корте в качестве соперниц один раз. Тогда Рыбакиной также удалось победить.

В третьем раунде турнира категории WTA-1000 в Дохе она встретится с Эммой Наварро из США. Ранее теннисистки не встречались на корте. Поединок состоится 14 февраля 17:00 мск

Доха (ж). 2-й круг
13 февраля 2024, вторник. 21:00 МСК
Чжу Линь
57
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
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