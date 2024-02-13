Рыбакина обыграла китаянку Линь и вышла в 3-ий круг турнира в Дохе

Сегодня завершился матч второго раунда турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). На теннисном корте встретились казахстанская теннисистка и победительница семи турниров WTA в одиночном разряде Елена Рыбакина и победительница двух турниров WTA Чжу Линь. Победу одержала Рыбакина со счётом — 6:2, 6:1.

Матч длился 59 минут. Рыбакина сделала 7 подач навылет, в то время как китаянке удалось сделать одну. Казахстанская теннисистка реализовала четыре брейкпоинта. Линь не реализовала ни одного и сделала две двойные ошибки.

Напомним, что теннисистки встречались на корте в качестве соперниц один раз. Тогда Рыбакиной также удалось победить.

В третьем раунде турнира категории WTA-1000 в Дохе она встретится с Эммой Наварро из США. Ранее теннисистки не встречались на корте. Поединок состоится 14 февраля 17:00 мск