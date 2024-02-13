Александрова/Хромачёва обыграли вторых сеяных парного турнира WTA-1000 в Дохе

Российские теннисистки Екатерина Александрова и Ирина Хромачёва одержали волевую победу над вторыми сеяными, канадкой Габриэлой Дабровски и новозеландкой Эрин Рутлифф, со счётом 3:6, 6:3, 10:4 во втором круге парного турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

Противостояние продолжалось 1 час 23 минуты. За время матча Александрова/Хромачёва выполнили одну подачу навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 7 заработанных. На счету Дабровски/Рутлифф также один эйс, три двойных ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6 заработанных.

В четвертьфинале российский дуэт сыграет с победителями противостояния Софья Кенин (США)/Аранча Рус (Нидерланды) — Ангелина Калинина (Украина)/ Сюй Ифань (Китай).