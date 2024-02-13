Мария Саккари впервые за 125 недель покинет топ-10 рейтинга WTA

Греческая теннисистка Мария Саккари уступила чешке Линде Носковой (28-я ракетка мира) во втором круге турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар). Таким образом, она впервые за 125 недель покинет топ-10 рейтинга WTA, поскольку не смогла защитить очки за прошлогодний полуфинал.

Матч с Носковой, продолжавшийся 2 часа 16 минут, завершился победой 19-летней чешки со счётом 3:6, 7:6 (7:2), 7:5. Стоит отдельно отметить, что во втором сете при счёте 5:3 у Саккари был матчбол на подаче соперницы, а затем она не смогла подать на матч.

Так, Саккари потерпела восьмое поражение подряд в матчах с соперницами из топ-30. Это самая продолжительная серия в её карьере.

В лайв-рейтинге гречанка занимает 11-ю строчку. Саккари вошла в первую десятку рейтинга в конце сентября 2021 года и с тех пор из неё не выпадала. Дольше неё в топ-10 среди действующих игроков находится лишь белоруска Арина Соболенко (170 недель).