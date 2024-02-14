Беккер: Кроос — лучший немецкий футболист в мире, но в Германии его таковым не признают

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немецкий теннисист Борис Беккер высказался о немецком футболисте «Реала» Тони Кроосе после первого матча мадридской команды с «РБ Лейпциг» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

«Как вы знаете, я люблю футбол! Смотрел, как «Реал» играл с клубом «РБ Лейпциг». Наслаждался игрой Тони Крооса! Лучший немецкий футболист в мире уже некоторое время, но его таковым не признают в Германии», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Напомним, матч «РБ Лейпциг» — «Реал», прошедший накануне на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия), завершился победой испанского клуба со счётом 1:0. Единственный гол в этой встрече забил игрок «Реала» Браим Диас.