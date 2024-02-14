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Сафиуллин проиграл в первом раунде ATP-500 седьмой ракетке мира Руне

Сафиуллин проиграл в первом раунде ATP-500 седьмой ракетке мира Руне
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Сегодня, 14 февраля, завершился матч первого круга турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) между седьмой ракеткой мира и третьим номером посева Хольгером Руне из Дании и российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Победу в упорном поединке одержал Руне со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Мат продолжался 1 час 53 минуты. Датчанин превзошёл российского теннисиста по двойным ошибкам, допустив три. Сафиуллин сделал одну двойную ошибку и выполнил девять подач навылет. Процент реализации брейк-пойнтов у соперников — 25% у Сафиуллина и 30% — у Руне.

Напомним, ранее Руне и Сафиуллин встречались на корте один раз. Победа тогда также осталась за датским теннисистом.

Отметим, что Сафиуллин ещё недавно находился на 39-й позиции мирового рейтинга и в начале февраля поднялся на 36-е место.

Роттердам. 1-й круг
14 февраля 2024, среда. 17:05 МСК
Роман Сафиуллин
39
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		2 6
         
Хольгер Руне
7
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
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