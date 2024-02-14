Сафиуллин проиграл в первом раунде ATP-500 седьмой ракетке мира Руне

Сегодня, 14 февраля, завершился матч первого круга турнира АТР-500 в Роттердаме (Нидерланды) между седьмой ракеткой мира и третьим номером посева Хольгером Руне из Дании и российским теннисистом Романом Сафиуллиным. Победу в упорном поединке одержал Руне со счётом 6:4, 2:6, 6:1.

Мат продолжался 1 час 53 минуты. Датчанин превзошёл российского теннисиста по двойным ошибкам, допустив три. Сафиуллин сделал одну двойную ошибку и выполнил девять подач навылет. Процент реализации брейк-пойнтов у соперников — 25% у Сафиуллина и 30% — у Руне.

Напомним, ранее Руне и Сафиуллин встречались на корте один раз. Победа тогда также осталась за датским теннисистом.

Отметим, что Сафиуллин ещё недавно находился на 39-й позиции мирового рейтинга и в начале февраля поднялся на 36-е место.