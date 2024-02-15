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Стэн Вавринка не смог выйти в третий круг турнира в Буэнос-Айресе, проиграв Николасу Харри

Стэн Вавринка не смог выйти в третий круг турнира в Буэнос-Айресе, проиграв Николасу Харри
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21-я ракетка мира Николас Харри прошёл в третий круг теннисного турнира ATR-250 в Буэнос-Айресе – 2024.

Буэнос-Айрес. 2-й круг
15 февраля 2024, четверг. 02:35 МСК
Николас Харри
21
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 3 		6 7 7
7 7 		2 6 5
         
Стэн Вавринка
60
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

В матче второго круга чилиец со счётом 6:7, 6:2, 7:6 обыграл 60-ю ракетку мира швейцарца Стэна Вавринку. Встреча теннисистов продлилась 2 часа 51 минуту. Харри совершил 11 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Варинки восемь эйсов и три двойные ошибки, а также два реализованных брейк-пойнта из семи.

В следующем раунде Харии сыграет с 27-й ракеткой мира аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри, который обыграл колумбийца Даниэля-Элаи Галана (80-я ракетка мира).

Грунтовый турнир в Боэнос-Айресе (Аргентина) проходит с 12 по 18 февраля, призовой фонд турнира составляет $ 642 615 млн.

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