Надаль: не считаю Федерера другом, но у нас прекрасные отношения

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о взаимоотношениях со швейцарцем Роджером Федерером.

«Большую часть карьеры мы прошли вместе. Мы помогали друг другу. Мы достигли такого уровня требовательности к себе, который трудно повторить, потому что знали, что не можем потерпеть неудачу. Это противостояние довело нас до предела. Я не считаю Роджера другом, но у нас прекрасные отношения», — приводит слова Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие в турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.