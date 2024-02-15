Надаль: всегда поддерживал равенство призовых у мужчин и женщин в теннисе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о равенстве призовых у мужчин и женщин в теннисе.

«Для меня равенство призовых заключается не в том, чтобы отдавать. Если Серена Уильямс зарабатывает больше меня, собирает стадионы, я не хочу зарабатывать больше неё только потому, что я Рафаэль Надаль. Я хочу равенства. Я хочу, чтобы женщины зарабатывали больше мужчин, если они генерируют заработок. Должны ли призовые в теннисе быть равными? В большинстве турниров так и есть. Я всегда поддерживал это в своём виде спорта», — приводит слова Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии. В январе Надаль провёл первый турнир после годовой паузы, приняв участие в турнире в Брисбене, где дошёл до четвертьфинала.