Виктория Азаренко одержала 150-ю победу на харде на турнирах категории WTA-1000

31-я ракетка мира Виктория Азаренко (Беларусь), обыгравшая в матче третьего круга турнира в Дохе (Катар) латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:0, 6:3, стала третьей теннисисткой, которой покорился рубеж в 150 побед на харде в рамках турниров категории WTA-1000.

Больше белорусской теннисистки на хардовом покрытии турниров такого уровня выигрывали польская теннисистка Агнешка Радваньска (156 побед) и датская теннисистка Каролина Возняцки (152 победы). Отсчёт вёлся с момента введения турниров категории WTA-1000 в 2009 году.

Напомним, в 1/4 финала турнира в Дохе Азаренко встретится с первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек, обыгравшей в третьем круге россиянку Екатерину Александрову.