Арина Соболенко показала роскошный подарок от Кольцова в честь Дня всех влюблённых

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала в социальных сетях фото роскошного подарка, который получила от своего возлюбленного бывшего хоккеиста сборной Беларуси Константина Кольцова в честь прошедшего Дня святого Валентина.

«День святого Валентина выдался для меня вполне удачным. Но не для Кости», — подписала Соболенко фото с колье от французского дома Cartier с подвеской в виде морды тигрицы, добавив эмодзи «смех до слёз» и «сердце».

Фото: из личного архива Арины Соболенко

Отметим, что в последний раз Соболенко выходила на корт на Открытом чемпионате Австралии — 2024, где защитила титул. В финале Арина со счётом 6:3, 6:2 обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь. Белоруска планирует вернуться в тур на грядущем турнире в Дубае (ОАЭ).