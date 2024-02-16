Рыбакина и Остапенко одержали наибольшее число побед в матчах тура WTA с начала 2024 года

Четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина (Казахстан) и латвийская теннисистка Елена Остапенко, занимающая 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), делят рекорд по количеству побед в матчах одиночного разряда тура WTA с начала сезона-2024. На счету обеих теннисисток по 14 выигранных матчей.

В двух победах от лидеров этого рейтинга находится 23-я ракетка мира Эмма Наварро (США) — 12 выигранных поединков. 11 побед с начала года у второй ракетки мира Арины Соболенко (Беларусь). По 10 побед одержали чешка Линда Носкова (28-е место в рейтинге WTA) и третья ракетка мира Кори Гауфф (США).

Напомним, Елена Рыбакина продолжает борьбу за победу в турнире WTA-1000 в Дохе (Катар). В полуфинале теннисистке из Казахстана предстоит встреча с россиянкой Анастасией Павлюченковой (32-я ракетка мира).