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Ольховский — о матче Рыбакиной и Павлюченковой: Анастасия может преподнести сюрприз

Ольховский — о матче Рыбакиной и Павлюченковой: Анастасия может преподнести сюрприз
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Двукратный триумфатор турниров «Большого шлема» в парном разряде Андрей Ольховский поделился ожиданиями от полуфинального матча между Еленой Рыбакиной и Анастасией Павлюченковой на турнире категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

«Я скажу, что для меня нет ничего необычного, что Рыбакина сейчас в полуфинале. Она показывает хороший теннис, здесь очень много зависит в сегодняшнем матче от того, как она восстановилась.

Павлюченкова сейчас хорошо двигается по корту, уверенно. Она может преподнести небольшой сюрприз», — приводит слова Ольховского портал Vprognoze.ru.

Напомним, начало полуфинального матча запланировано на сегодня, 16 февраля, 16:30 мск. Ранее теннисистки встречались в очном противостоянии лишь однажды. В 2021 году в четвертьфинале «Ролан Гаррос» сильнее оказалась Анастасия Павлюченкова (6:7 (2:7), 6:2, 9:7).

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