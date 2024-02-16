Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Этчеверри фразой Энди Роддика прокомментировал поражение от Джоковича на АО

Этчеверри фразой Энди Роддика прокомментировал поражение от Джоковича на АО
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича на Australian Open — 2024 (3:6, 3:6, 6:7 (2:7)), сославшись на знаменитую фразу Энди Роддика. Напомним, после выхода Джоковича в 1/4 финала US Open — 2021 американец написал о том, как Джокович физически выматывает соперников: «Сначала он забирает твои ноги, а потом – душу».

«Очень хорошая и точная фраза, что сначала он забирает твои ноги, затем — твой разум или душу, а потом просто довершает уничтожение.

Я знал, что меня ждёт. Я знал, что это его корт, его турнир. Как и в случае с Рафой на «Ролан Гаррос», — приводит слова Этчеверри Sportskeeda.

Отметим, что на этой неделе аргентинец выступает на турнире в Буэнос-Айресе. Он уже пробился в четвертьфинал соревнований, где сразится с 21-й ракеткой мира чилийцем Николасом Харри.

Буэнос-Айрес. 1/4 финала
17 февраля 2024, суббота. 02:00 МСК
Николас Харри
21
Чили
Николас Харри
Н. Харри
Не начался
1 2 3
         
         
Томас Мартин Этчеверри
27
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android