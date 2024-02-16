Этчеверри фразой Энди Роддика прокомментировал поражение от Джоковича на АО

27-я ракетка мира аргентинский теннисист Томас Мартин Этчеверри прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича на Australian Open — 2024 (3:6, 3:6, 6:7 (2:7)), сославшись на знаменитую фразу Энди Роддика. Напомним, после выхода Джоковича в 1/4 финала US Open — 2021 американец написал о том, как Джокович физически выматывает соперников: «Сначала он забирает твои ноги, а потом – душу».

«Очень хорошая и точная фраза, что сначала он забирает твои ноги, затем — твой разум или душу, а потом просто довершает уничтожение.

Я знал, что меня ждёт. Я знал, что это его корт, его турнир. Как и в случае с Рафой на «Ролан Гаррос», — приводит слова Этчеверри Sportskeeda.

Отметим, что на этой неделе аргентинец выступает на турнире в Буэнос-Айресе. Он уже пробился в четвертьфинал соревнований, где сразится с 21-й ракеткой мира чилийцем Николасом Харри.