«Проходят недели, и я не получаю ответов». Диего Шварцман — о тяжёлом периоде в карьере

Бывшая восьмая ракетка мира, аргентинский теннисист Диего Шварцман высказался о непростом периоде в карьере.

Напомним, на этой неделе Шварцман, занимающий 116-е место в рейтинге ATP, проиграл представителю Колумбии Даниэль-Элаи Галану (80-й в мировом рейтинге) в матче первого круга турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе.

«Трудно описать момент, который я переживаю. Проходят недели, и я не получаю ответов. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех болельщиков. Вы даже не представляете, как прекрасно чувствовать поддержку в такой момент как на корте, так и за его пределами.

Критика будет всегда, это часть спорта, и на неё необходимо реагировать. С ранних лет меня учили поднимать голову и раз за разом продолжать попытки. Со смирение, трудом, знаниями и уважением я продолжу свой поиск. А если что-то не получится, я смогу оглянуться назад и быть удовлетворённым тем, чем я достиг, и благодарным за людей, которые всегда были рядом», — написал Шварцман в соцсетях.