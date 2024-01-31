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Доминик Тим: сезон 2024 года рассматриваю как свой последний шанс

Доминик Тим: сезон 2024 года рассматриваю как свой последний шанс
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Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим рассказал о целях на сезон 2024 года.

«Сезон 2024 года рассматриваю как свой последний шанс. Если я смогу вернуться в форму, то всё сложится удачно. Прошло уже много времени с тех пор, как я вернулся в команду после травмы, и завершил 2022 год где-то в топ-100 рейтинга, а прошлый сезон — на 98-й строчке. Если всё будет так же, то я буду думать о том, стоит ли вообще продолжать», — приводит слова Тима Tennis Head.

Напомним, Доминик Тим на данный момент занимает 90-е место в рейтинге ATP. Ранее стало известно, что 30-летний австрийский теннисист прекратил сотрудничество с тренером Бенджамином Эбрахимзаде. Их сотрудничество началось в апреле 2023 года.

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