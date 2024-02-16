Плишкова: к сожалению, тело не позволило мне сегодня выступить в полуфинале турнира в Дохе

Чешская теннисистка, 59-я ракетка мира Каролина Плишкова высказалась о своём отказе от матча полуфинала турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар), в котором она должна была сыграть с первой ракеткой мира из Польши Игой Свёнтек.

«К сожалению, моё тело не позволило мне сегодня выступить в полуфинале. График последних двух недель был слишком тяжёлым, чтобы восстановиться после всех этих сложных матчей. Завтра у меня МРТ. Надеюсь скоро вернуться на корт. Спасибо за всю поддержку, которую я получила в последние недели», — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, на прошлой неделе, в воскресенье, 11 февраля, Каролина Плишкова победила на турнире в Клуж-Напоке (Румыния), а уже в понедельник, 12 февраля, стартовала на соревнованиях в Дохе, где сыграла три трёхсетовых матча и четвертьфинал с японкой Наоми Осакой в двух сетах на тай-брейках.