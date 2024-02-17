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Тиафо уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Коболли

Тиафо уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Коболли
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 15-я ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В своём матче четвертьфинала спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Делрэй-Бич. 1/4 финала
16 февраля 2024, пятница. 23:40 МСК
Флавио Коболли
72
Италия
Флавио Коболли
Ф. Коболли
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Фрэнсис Тиафо выполнил три эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Флавио Коболли, в свою очередь, четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Также каждый из теннисистов допустил по одной двойной ошибке.

За выход в финал Фрэнсис Тиафо поборется с 14-й ракеткой мира из США Томми Полом. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов: ранее Пол выигрывал в очном противостоянии дважды (Стокгольм-2021 и Аделаида-2-2022), Тиафо побеждал один раз (Делрэй-Бич-2020).

Сетка турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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