Тиафо уверенно вышел в полуфинал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Коболли

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо, 15-я ракетка мира, уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В своём матче четвертьфинала спортсмен обыграл 72-ю ракетку мира из Италии Флавио Коболли. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
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Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Фрэнсис Тиафо выполнил три эйса и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Флавио Коболли, в свою очередь, четырежды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт из трёх. Также каждый из теннисистов допустил по одной двойной ошибке.
За выход в финал Фрэнсис Тиафо поборется с 14-й ракеткой мира из США Томми Полом. Это будет четвёртая личная встреча спортсменов: ранее Пол выигрывал в очном противостоянии дважды (Стокгольм-2021 и Аделаида-2-2022), Тиафо побеждал один раз (Делрэй-Бич-2020).
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