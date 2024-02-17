Свёнтек стала первой после Уильямс теннисисткой, выигравшей один турнир три раза подряд

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек в третий раз подряд стала чемпионкой турнира категории WTA-1000 в Дохе (Катар).

В финале турнира 2022 года Свёнтек разгромила эстонку Аннет Контавейт (6:2, 6:0), в 2023-м — американку Джессику Пегулу (6:3, 6:0), и, наконец, сегодня, 17 февраля, полька обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (7:6 (10:8), 6:2).

Она стала первой теннисисткой после Серены Уильямс, кто выиграл один турнир три года подряд. Американка побеждала на «тысячнике» в Майами в 2013, 2014 и 2015 годах.

В 2013 году в финале Уильямс переиграла россиянку Марию Шарапову со счётом 4:6, 6:3, 6:0.

В 2014 году Уильямс обыграла Шарапову в полуфинале (6:4, 6:3), а в финале сломила сопротивление китаянки Ли На (7:5, 6:1).

В финале «Майами» в 2015 году американка разгромила испанку Карлу Суарес-Наварро (6:2, 6:0).

Отметим, всего Свёнтек взяла 18-й титул в карьере и первый в этом сезоне.