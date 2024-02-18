Пол уверенно вышел в финал турнира в Делрэй-Бич, в двух сетах обыграв Тиафо

Американский теннисист Томми Пол, 14-я ракетка мира, уверенно вышел в финал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 15-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час и 1 минуту. За это время Томми Пол выполнил один эйс, реализовал один брейк-пойнт (100%) и допустил одну двойную ошибку. Фрэнсис Тиафо в этом матче не отметился результативными действиями.

За титул Томми Пол поборется либо с девятой ракеткой мира Тейлором Фритцем, либо с 52-й ракеткой мира Маркосом Гироном. Оба спортсмена тоже представляют США. Соперник Пола определится рано утром в воскресенье, 18 февраля.