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Пол уверенно вышел в финал турнира в Делрэй-Бич, в двух сетах обыграв Тиафо

Пол уверенно вышел в финал турнира в Делрэй-Бич, в двух сетах обыграв Тиафо
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Американский теннисист Томми Пол, 14-я ракетка мира, уверенно вышел в финал турнира категории ATP-250 в Делрэй-Бич (США). В своём матче полуфинала спортсмен в двух сетах обыграл своего соотечественника, 15-ю ракетку мира Фрэнсиса Тиафо. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Делрэй-Бич. 1/2 финала
17 февраля 2024, суббота. 23:15 МСК
Томми Пол
14
США
Томми Пол
Т. Пол
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Фрэнсис Тиафо
15
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

Спортсмены провели на корте 1 час и 1 минуту. За это время Томми Пол выполнил один эйс, реализовал один брейк-пойнт (100%) и допустил одну двойную ошибку. Фрэнсис Тиафо в этом матче не отметился результативными действиями.

За титул Томми Пол поборется либо с девятой ракеткой мира Тейлором Фритцем, либо с 52-й ракеткой мира Маркосом Гироном. Оба спортсмена тоже представляют США. Соперник Пола определится рано утром в воскресенье, 18 февраля.

Сетка турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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