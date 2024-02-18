Синнер: титул в Роттердаме будет много значить для меня. Это особенное место

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, высказался о своей победе над нидерландцем Таллоном Грикспором в полуфинале турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также оценил своего соперника в финале — 11-ю ракетку мира из Австралии Алекса де Минора.

«Сегодня, на предварительной тренировке, мы старались поддерживать достаточно высокую интенсивность, пытаясь почувствовать корт и немного войти в ритм. Я знал, что мне нужно поднять уровень игры, что я и сделал, и, конечно, я рад, что могу сыграть ещё раз здесь, в финале турнира в Роттердаме.

Как реагировал на давление со стороны соперника? Просто дополнительно фокусировался на важных моментах, но старался сохранить брейк-пойнты. Сегодня я хорошо подавал. Думаю, первую подачу хорошо подал на всех брейк-пойнтах, что придавало уверенности. С другой стороны, на корте я себя сегодня чувствовал намного лучше, думаю, это мне помогло.

Титул в Роттердаме будет много значить для меня. Это особенное место, как я уже говорил. Турнир поверил в меня много лет назад, это уже второй мой финал. В прошлом году я проиграл в трёх сетах финала, поэтому каждый матч разный.

Посмотрим, что будет. Я довольно хорошо знаю де Минора, он хорошо знает меня, и я полагаю, что он постарается изменить пару моментов в своей игре. Поэтому завтра мне нужно быть по-настоящему готовым, и мы посмотрим, на что я способен», — приводит слова спортсмена пресс-служба ATP.