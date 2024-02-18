Тейлор Фритц вышел в финал турнира в Делрэй-Бич, обыграв Маркоса Гирона

Девятая ракетка мира Тейлор Фритц из США пробился в финал турнира ATP-250 в американском Делрэй-Бич, на котором он был посеян под первым номером. В полуфинальном матче Фритц одержал победу в двух сетах над своим соотечественником Маркосом Гироном, находящемся в рейтинге ATP на 52-й позиции — 7:6 (10:8), 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут. Тейлор Фритц выполнил девять эйсов против одного у Гирона и допустил одну двойную ошибку против пяти у соперника. Победитель реализовал четыре брейк-пойнта из 15, на счету проигравшего два брейка при двух возможностях.

Соперником Фритца по финалу станет третья ракетка турнира Томми Пол, также представляющий США и имеющий 14-й номер в мировой классификации ATP.