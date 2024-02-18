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Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае

Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае
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47-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, проиграла в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей Грачёвой была немецкая теннисистка Татьяна Мария, занимающая 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу немки.

Дубай (ж). 1-й круг
18 февраля 2024, воскресенье. 10:05 МСК
Варвара Грачёва
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Т. Мария
Комментарии
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