Экс-россиянка Грачёва не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае

47-я ракетка мира, российская теннисистка Варвара Грачёва, ныне представляющая Францию, проиграла в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей Грачёвой была немецкая теннисистка Татьяна Мария, занимающая 50-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1 в пользу немки.