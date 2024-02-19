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Виктория Азаренко встретится с Еленой Рыбакиной во втором круге турнира в Дубае

Виктория Азаренко встретится с Еленой Рыбакиной во втором круге турнира в Дубае
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Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, занимающая 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге соревнований соперницей Азаренко была теннисистка из Нидерландов Аранча Рус (43-е место в рейтинге WTA). Поединок, продолжавшийся 1 час 20 минут, завершился победой 27-й ракетки мира со счётом 6:2, 6:4. За время, проведённое на корте, Азаренко не сделала ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница один раз подала навылет и сделала пять двойных ошибок.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 10:10 МСК
Аранча Рус
43
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Виктория Азаренко
27
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко

Соперницей Виктории Азаренко во втором круге турнира станет четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана. Матч Азаренко и Рыбакиной запланирован на вторник, 20 февраля.

Календарь турнира в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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