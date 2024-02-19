Соболенко: мне нужно чаще общаться с Джоковичем. Может, поэтому я побеждаю

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пошутила о взаимосвязи между её победами на Открытом чемпионате Австралии и общением с сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

«Наверное, мне нужно чаще общаться с Новаком. Может быть, поэтому я побеждаю. Мы должны об этом поговорить», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, Соболенко ранее стала победительницей Australian Open — 2024 в Мельбурне, повторив прошлогодний успех на этом турнире «Большого шлема».

Во вторник, 20 февраля, Арина Соболенко стартует на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге белорусская теннисистка сыграет с 27-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич.