Соболенко: я не тот человек, который выиграет и остановится. Пристрастилась к победам

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, победительница двух турниров «Большого шлема», рассказала, что настроена продолжать работать и бороться, чтобы добиваться новых титулов в будущем.

«Мой настрой — продолжать делать то, что я делаю, продолжать бороться, продолжать работать. Чтобы после завершения карьеры обернуться назад и подумать: «Ого, я смогла этого добиться! Это безумие!»

Я не тот человек, который выиграет и остановится. Я уже говорила, что пристрастилась к победам. Я чувствую, что это у меня в крови, я продолжаю делать, продолжаю работать и, надеюсь, продолжу побеждать.

Australian Open? Да, я всё ещё испытываю сильные эмоции от победы, но это уже в прошлом, мне нужно сосредоточиться на следующей», — приводит слова спортсменки France 24.

Во вторник, 20 февраля, Арина Соболенко стартует на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Во втором круге она сыграет с 27-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич.