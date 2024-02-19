Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Соперницей Потаповой была китайская теннисистка Чжу Линь, находящаяся на 57-м месте рейтинга WTA. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Анастасия Потапова оформила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок. Китайская теннисистка три раза подала навылет и совершила одну двойную ошибку.
Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 11:50 МСК
57
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
35
Анастасия Потапова
А. Потапова
Во втором круге турнира в ОАЭ Потапова встретится с победителем матча россиянки Дарья Касаткиной (13-я ракетка мира) и итальянки Лючии Бронцетти (60-я ракетка мира).
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