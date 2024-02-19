Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае

Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Дубае
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче первого круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей Потаповой была китайская теннисистка Чжу Линь, находящаяся на 57-м месте рейтинга WTA. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 10 минут, завершилась со счётом 4:6, 6:2, 6:4 в пользу россиянки. Анастасия Потапова оформила четыре эйса и допустила столько же двойных ошибок. Китайская теннисистка три раза подала навылет и совершила одну двойную ошибку.

Дубай (ж). 1-й круг
19 февраля 2024, понедельник. 11:50 МСК
Чжу Линь
57
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 4
4 		6 6
         
Анастасия Потапова
35
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Во втором круге турнира в ОАЭ Потапова встретится с победителем матча россиянки Дарья Касаткиной (13-я ракетка мира) и итальянки Лючии Бронцетти (60-я ракетка мира).

Календарь турнира в Дубае
Турнирная сетка соревнований
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android