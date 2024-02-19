Остапенко обыграла Сиюй Ван в матче первого круга турнира в Дубае

Девятая ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей Остапенко в матче первого круга была китайская теннисистка Сиюй Ван, занимающая 64-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Встреча, продолжавшаяся 2 часа 3 минуты, завершилась со счётом 5:7, 6:2, 6:3 в пользу спортсменки из Латвии. В ходе игры китаянка оформила 11 эйсов и допустила восемь двойных ошибок. На счету её соперницы две подачи навылет и шесть двойных ошибок.

В матче второго круга турнира в ОАЭ Елена Остапенко сыграет с победителем встречи испанки Паулы Бадосы (74-я ракетка мира) и швейцарской теннисистки Лулу Сун (181-е место в рейтинге WTA).