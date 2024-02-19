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Кудерметова повторила своё достижение, проиграв лишь шесть геймов в трёхсетовом матче

Кудерметова повторила своё достижение, проиграв лишь шесть геймов в трёхсетовом матче
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19-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Украины Даяну Ястремскую (29-я в рейтинге WTA) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) со счётом 6:0, 1:6, 6:0.

Таким образом, Кудерметова стала первой теннисисткой с 2023 года, выигравшей трёхсетовый матч основной сетки турнира WTA, уступив лишь шесть геймов. Прошлое аналогичное достижение также принадлежало Кудерметовой. На турнире в Пекине в 2023 году российская теннисистка обыграла украинку Лесю Цуренко со счётом 3:6, 6:0, 6:0.

В матче второго круга турнира соперницей россиянки станет румынская теннисистка Сорана Кырстя, занимающая 22-е место в рейтинге WTA. В первом круге она обыграла американку Софью Кенин — 6:3, 7:6 (7:2).

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