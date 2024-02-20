Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Лос-Кабосе

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). На старте турнира он уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 2:4, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время россиянин сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнта. На счету британца два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

В следующем круге Эванс встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) – Джек Дрэйпер (Великобритания).