Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Лос-Кабосе
Поделиться
Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). На старте турнира он уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 2:4, 4:6.
Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время россиянин сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнта. На счету британца два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.
Лос-Кабос. 1-й круг
20 февраля 2024, вторник. 02:10 МСК
44
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
39
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
В следующем круге Эванс встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) – Джек Дрэйпер (Великобритания).
Комментарии
- 20 февраля 2024
-
04:26
-
01:00
- 19 февраля 2024
-
23:58
-
23:48
-
22:53
-
22:23
-
22:20
-
22:08
-
21:45
-
20:55
-
20:50
-
20:35
-
19:53
-
19:28
-
19:13
-
19:00
-
18:57
-
18:48
-
18:27
-
17:43
-
16:36
-
16:31
-
16:29
-
16:02
-
15:49
-
15:34
-
14:49
-
14:27
-
14:04
-
14:03
-
13:37
-
12:50
-
12:38
-
12:26
-
11:51
Партнерский контент