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Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Лос-Кабосе

Роман Сафиуллин проиграл в первом круге турнира в Лос-Кабосе
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Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог преодолеть барьер первого круга турнира в Лос-Кабосе (Мексика). На старте турнира он уступил британцу Даниэлю Эвансу со счётом 2:4, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 42 минуты. За это время россиянин сделал две подачи навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 2 из 6 брейк-пойнта. На счету британца два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Лос-Кабос. 1-й круг
20 февраля 2024, вторник. 02:10 МСК
Даниэль Эванс
44
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Роман Сафиуллин
39
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин

В следующем круге Эванс встретится с победителем пары Танаси Коккинакис (Австралия) – Джек Дрэйпер (Великобритания).

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