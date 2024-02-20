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Анна Калинская вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, обыграв Кристину Букшу

Анна Калинская вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, обыграв Кристину Букшу
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Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Соперницей россиянки была испанка Кристина Букша (67-е место рейтинга WTA), заменившая в турнирной сетке снявшуюся с соревнований шестую ракетку мира Онс Жабер (Тунис). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Калинской. Матч продолжался 1 час 16 минут. Анна Калинская сделала одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница оформила два эйса и совершила три двойные ошибки.

Дубай (ж). 2-й круг
20 февраля 2024, вторник. 12:30 МСК
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Кристина Букша
67
Испания
Кристина Букша
К. Букша

В третьем круге российская теннисистка сыграет с победителем встречи девятой ракетки мира, латвийской теннисистки Елены Остапенко и швейцарки Лулу Сун (181-е место рейтинга WTA).

Календарь турнира в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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