Анна Калинская вышла в 1/8 финала турнира в Дубае, обыграв Кристину Букшу

Российская теннисистка Анна Калинская, занимающая 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), одержала победу в матче второго круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Соперницей россиянки была испанка Кристина Букша (67-е место рейтинга WTA), заменившая в турнирной сетке снявшуюся с соревнований шестую ракетку мира Онс Жабер (Тунис). Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу Калинской. Матч продолжался 1 час 16 минут. Анна Калинская сделала одну подачу навылет и допустила одну двойную ошибку. Её соперница оформила два эйса и совершила три двойные ошибки.
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В третьем круге российская теннисистка сыграет с победителем встречи девятой ракетки мира, латвийской теннисистки Елены Остапенко и швейцарки Лулу Сун (181-е место рейтинга WTA).
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