Собкин: не факт, что Рублёв не добьётся победы на ТБШ уже в этом году — всё возможно

Заслуженный тренер России по теннису Борис Собкин высказался о шансах пятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва на победу на турнире «Большого шлема». Специалист отметил, что не исключает успех российского спортсмена на ТБШ уже в этом сезоне.

«Тут есть много факторов, и для того, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», они все должны сложиться. Надо быть полностью готовым как морально, так и физически, к тому же тебе должно повезти. Видимо, у Андрея они пока не полностью собраны, но не факт, что он не добьётся победы даже в этом году — всё возможно. Мешает ли Рублёву его чрезмерная эмоциональность? Психология очень важна в индивидуальном виде спорта. Мы говорим об умении управлять собой и о выходе из сложных ситуаций. Но, конечно, её одной слишком мало, нужно ещё иметь под рукой и арсенал средств. Я бы не стал упирать только на это», — приводит слова Собкина «RT на русском».

Напомним, на минувшем Открытом чемпионате Австралии — 2024 в Мельбурне Рублёв дошёл до четвертьфинала, где проиграл будущему чемпиону соревнований итальянскому теннисисту Яннику Синнеру.