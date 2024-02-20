Гаске обыграл Шевченко и вышел в 1/8 финала турнира в Дохе, где встретится с Рублёвым
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126-я ракетка мира, 37-летний французский теннисист Ришар Гаске пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).
В матче 1/16 финала француз со счётом 6:4, 6:4 обыграл 45-ю ракетку мира, представителя Казахстана Александра Шевченко. Встреча продлилась 1 час 30 минут.
Доха (м). 1-й круг
20 февраля 2024, вторник. 16:35 МСК
57
Александр Шевченко
А. Шевченко
Окончен
0 : 2
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|4
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130
Ришар Гаске
Р. Гаске
Гаске три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Шевченко четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при двух заработанных.
В матче 1/8 финала французский теннисист сыграет с первым сеяным турнира, россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).
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