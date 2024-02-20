Гаске обыграл Шевченко и вышел в 1/8 финала турнира в Дохе, где встретится с Рублёвым

126-я ракетка мира, 37-летний французский теннисист Ришар Гаске пробился в 1/8 финала турнира категории АТР-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/16 финала француз со счётом 6:4, 6:4 обыграл 45-ю ракетку мира, представителя Казахстана Александра Шевченко. Встреча продлилась 1 час 30 минут.

Гаске три раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Шевченко четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при двух заработанных.

В матче 1/8 финала французский теннисист сыграет с первым сеяным турнира, россиянином Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира).