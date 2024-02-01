Александр Шевченко не сможет сыграть за Казахстан на Олимпиаде — 2024

59-я ракетка мира российский теннисист Александр Шевченко, с недавнего времени представляющий Казахстан, не сможет сыграть за сборную на Олимпиаде-2024. Об этом сообщил глава пресс-служба Федерации тенниса Казахстана Павел Цыбулин.

«По правилам международной федерации тенниса (ITF) Александр сможет претендовать на выступление за сборную Казахстана не ранее 2026 года», — сказал Цыбулин в интервью GoTennis.

Напомним, ранее Шевченко объявил, что будет представлять Казахстан на соревнованиях. Теннисист Шевченко родился в Ростове-на-Дону, а с девяти лет жил и тренировался в Австрии. Сам спортсмен был очень рад смене гражданства и объявил об этом в социальных сетях. Также с ним вышло интервью на You-Tube канале Федерации тенниса Казахстана, где он выразил желание скорее выступать под их флагом.