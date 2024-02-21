Анастасия Потапова — о «Спартаке»: мы друг друга поддерживаем

Российская теннисистка Анастасия Потапова, принимающая участие в турнире в Дубае, рассказала о посещении матчей футбольного клуба «Спартак», проводящего тренировочный сбор в ОАЭ.

«С командой пересечься толком не было возможности. Каждый занят своим делом — я слежу, конечно. Знаю, что и они следят за мной. Мне уже написала команда, что молодец, что я выиграла в Дубае. Мы друг друга поддерживаем», — цитирует Потапову ТАСС.

Также россиянка прокомментировала своё появление в футболке московской команды и призналась, что тренируется в форме «Спартака».

«Вообще, я без задней мысли вышла (в футболке „Спартака“ — Прим. „Чемпионата“). И до этого некоторые игроки делали подобное. Почему бы и нет. Но, с одной стороны, я рада, что это был повод, взорвалось информационное поле и о „Спартаке“ узнали в разных уголках мира. Но это всё делалось не со зла и не для того, чтобы кого-то обидеть. На тренировках я иногда тренируюсь в майках „Спартака“ — у меня их много. Мне нравится», — добавила Потапова.

Напомним, в среду, 21 февраля, россиянка проведёт матч 1/8 финала теннисного турнира в Дубае против седьмой ракетки мира Чжэн Циньвэнь (Китай). Ориентировочное время начала поединка — в 19:30 мск.