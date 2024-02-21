Потапова: иногда хочется с кайфом покушать сырнички домашние и пельмени

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 35-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) рассказала о любви к кулинарии и предпочтениях в домашней еде.

«Да. На самом деле, я очень много готовлю (смеётся). Мы, конечно, не так часто дома, но когда это получается, то стараемся кушать домашнюю еду. Устаём от доставки и ресторанов. Иногда хочется с кайфом покушать сырнички домашние и пельмени», — цитирует Потапову ТАСС.

Напомним, 20 февраля Потапова вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае, обыграв итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:0, 6:3. Следующий матч россиянка проведёт против китайской теннисистки Чжэн Циньвэнь (седьмая ракетка мира) в среда, 21 февраля. Ориентировочное время начала встречи — 19:30 мск.