Анна Калинская — Елена Остапенко: россиянка выиграла первый сет в матче турнира в Дубае

В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с девятой ракеткой мира представительницей Латвии Еленой Остапенко. Первый сет матча завершился со счётом 6:4 в пользу российской спортсменки. Продолжительность сета составила 39 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Елена Остапенко в третьем круге турнира в Дубае.

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Калинская. Российская теннисистка обыграла Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде в 2023 году со счётом 6:3, 6:4.

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.