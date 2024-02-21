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Анна Калинская — Елена Остапенко: россиянка выиграла первый сет в матче турнира в Дубае

Анна Калинская — Елена Остапенко: россиянка выиграла первый сет в матче турнира в Дубае
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В матче третьего круга хардового турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) 40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская встречается с девятой ракеткой мира представительницей Латвии Еленой Остапенко. Первый сет матча завершился со счётом 6:4 в пользу российской спортсменки. Продолжительность сета составила 39 минут.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Анна Калинская — Елена Остапенко в третьем круге турнира в Дубае.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 12:40 МСК
Елена Остапенко
9
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

По личным встречам со счётом 1-0 ведёт Калинская. Российская теннисистка обыграла Остапенко в первом круге турнира в Аделаиде в 2023 году со счётом 6:3, 6:4.

Соревнования в Дубае завершатся 24 февраля. Действующей чемпионкой турнира является чешская теннисистка Барбора Крейчикова.

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