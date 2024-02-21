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Анна Калинская обыграла Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Анна Калинская обыграла Елену Остапенко и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над девятой ракеткой мира латвийской спортсменкой Еленой Остапенко в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянки.

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Калинская восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Остапенко четыре эйса, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Дубай (ж). 3-й круг
21 февраля 2024, среда. 12:40 МСК
Елена Остапенко
9
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Анна Калинская
40
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

В следующем раунде соревнований в Дубае Анна Калинская встретится с победительницей противостояния Кори Гауфф (США) — Каролина Плишкова (Чехия). Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.

Расписание турнира WTA-1000 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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