Монфис одержал волевую победу над Чжичжэнем и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе

68-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).
В матче 1/8 финала француз со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:2) обыграл 48-ю ракетку мира 27-летнего китайца Чжан Чжичжэня. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты.
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По ходу матча Гаэль Монфис 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чжичжэня четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В матче 1/4 финала французский теннисист сразится с соотечественником, 18-й ракеткой мира Уго Умбером, который переиграл россиянина Павла Котова со счётом 6:4, 6:1. Турнир в Катаре завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет около $ 1,4 млн.
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