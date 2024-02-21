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Монфис одержал волевую победу над Чжичжэнем и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе

Монфис одержал волевую победу над Чжичжэнем и вышел в 1/4 финала турнира в Дохе
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68-я ракетка мира французский теннисист Гаэль Монфис пробился в четвертьфинал турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар).

В матче 1/8 финала француз со счётом 4:6, 7:5, 7:6 (7:2) обыграл 48-ю ракетку мира 27-летнего китайца Чжан Чжичжэня. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты.

Доха (м). 2-й круг
21 февраля 2024, среда. 21:30 МСК
Гаэль Монфис
70
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		5 6 2
         
Чжан Чжичжэнь
47
Китай
Чжан Чжичжэнь
Ч. Чжичжэнь

По ходу матча Гаэль Монфис 12 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Чжичжэня четыре эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

В матче 1/4 финала французский теннисист сразится с соотечественником, 18-й ракеткой мира Уго Умбером, который переиграл россиянина Павла Котова со счётом 6:4, 6:1. Турнир в Катаре завершится 24 февраля. Призовой фонд соревнований составляет около $ 1,4 млн.

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