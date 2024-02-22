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Александр Зверев за час победил Нисиоку во втором круге турнира в Лос-Кабосе

Александр Зверев за час победил Нисиоку во втором круге турнира в Лос-Кабосе
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Шестая ракетка мира Александр Зверев из Германии вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), на котором он посеян под первым номером. В матче второго круга Зверев обыграл японского теннисиста Йосихито Нисиоку, находящегося на 84-й строчке мировой классификации, — 6:3, 6:0.

Лос-Кабос. 2-й круг
22 февраля 2024, четверг. 06:10 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		0
         
Йосихито Нисиока
84
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока

Продолжительность матча составила ровно один час. Немецкий спортсмен выполнил 10 подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти имевшихся. На счету Нисиоки нет ни одного эйса при одной двойной ошибке и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможностей.

В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем матча второго круга между австралийцем Танаси Коккинакисом (103-й в рейтинге ATP) и британцем Даниэлем Эвансом (42-й в рейтинге ATP).

Календарь турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
Турнирная сетка турнира ATP-250 в Лос-Кабосе
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