Александр Зверев за час победил Нисиоку во втором круге турнира в Лос-Кабосе

Шестая ракетка мира Александр Зверев из Германии вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (Мексика), на котором он посеян под первым номером. В матче второго круга Зверев обыграл японского теннисиста Йосихито Нисиоку, находящегося на 84-й строчке мировой классификации, — 6:3, 6:0.
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Продолжительность матча составила ровно один час. Немецкий спортсмен выполнил 10 подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти имевшихся. На счету Нисиоки нет ни одного эйса при одной двойной ошибке и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможностей.
В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем матча второго круга между австралийцем Танаси Коккинакисом (103-й в рейтинге ATP) и британцем Даниэлем Эвансом (42-й в рейтинге ATP).
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