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Восьмая ракетка мира Вондроушова проиграла Кырсте в 1/4 финала турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира Вондроушова проиграла Кырсте в 1/4 финала турнира в Дубае
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В матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) восьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (22-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу румынской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Кырстя в этой встрече семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 23 заработанных. На счету Вондроушовой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 20.

Дубай (ж). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 13:10 МСК
Маркета Вондроушова
8
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 1 2
2 		7 7 6
         
Сорана Кырстя
22
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

В полуфинале соревнований в Дубае Кырстя встретится с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини. Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.

Расписание турнира WTA-1000 в Дубае
Турнирная сетка соревнований
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