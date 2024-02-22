Восьмая ракетка мира Вондроушова проиграла Кырсте в 1/4 финала турнира в Дубае

В матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) восьмая ракетка мира чешская теннисистка Маркета Вондроушова проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (22-я в рейтинге WTA). Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (7:1), 6:2 в пользу румынской спортсменки.

Продолжительность матча составила 2 часа 43 минуты. Кырстя в этой встрече семь раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 23 заработанных. На счету Вондроушовой пять эйсов, шесть двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 20.

В полуфинале соревнований в Дубае Кырстя встретится с 26-й ракеткой мира представительницей Италии Ясмине Паолини. Турнир в ОАЭ завершится 24 февраля.