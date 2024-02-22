Бублик проиграл Попырину в четвертьфинале турнира в Дохе
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21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (46-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.
Матч продлился 1 час 18 минут. Попырин в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.
Доха (м). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 14:40 МСК
46
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|4
21
Александр Бублик
А. Бублик
В полуфинале соревнований в Дохе Алексей Попырин сыграет с победителем противостояния Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия). Турнир в Катаре завершится 24 февраля.
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