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Бублик проиграл Попырину в четвертьфинале турнира в Дохе

Бублик проиграл Попырину в четвертьфинале турнира в Дохе
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21-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение от представителя Австралии Алексея Попырина (46-й в рейтинге ATP) в матче 1/4 финала хардового турнира категории ATP-250 в Дохе (Катар). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу австралийского спортсмена.

Матч продлился 1 час 18 минут. Попырин в этой встрече дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Бублика пять эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт.

Доха (м). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 14:40 МСК
Алексей Попырин
46
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Александр Бублик
21
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

В полуфинале соревнований в Дохе Алексей Попырин сыграет с победителем противостояния Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия). Турнир в Катаре завершится 24 февраля.

Расписание турнира ATP-250 в Дохе
Турнирная сетка соревнований
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