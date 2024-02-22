Ига Свёнтек уверенно обыграла Циньвэнь в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), действующей победительницей которого является.

В четвертьфинальном поединке Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграла финалистку Australian Open – 2024, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (6).

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 28 минут. Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Циньвэнь три эйса, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Дубае Свёнтек сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия, Q) — Кори Гауфф (США, 3).