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Ига Свёнтек уверенно обыграла Циньвэнь в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае

Ига Свёнтек уверенно обыграла Циньвэнь в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Дубае
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ), действующей победительницей которого является.

В четвертьфинальном поединке Свёнтек (1) со счётом 6:3, 6:2 обыграла финалистку Australian Open – 2024, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (6).

Дубай (ж). 1/4 финала
22 февраля 2024, четверг. 18:10 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 28 минут. Свёнтек один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Циньвэнь три эйса, одна двойная ошибка и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Дубае Свёнтек сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия, Q) — Кори Гауфф (США, 3).

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