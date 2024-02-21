Калинская выбила в Дубае чемпионку ТБШ! Анна в четвертьфинале с личным рекордом в рейтинге

Сегодня, 21 февраля, на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) проходят игры третьего круга. В первой встрече дня сошлись российская теннисистка Людмила Самсонова, посеянная под 12-м номером, и действующая чемпионка Уимблдона чешка Маркета Вондроушова (7).

Обе теннисистки провели на турнире лишь по одному матчу перед очной встречей. Вондроушова в первом раунде получила bye, а во втором сломила сопротивление американки Питон Стирнс, которая до этого выбила Мирру Андрееву — 6:1, 5:7, 6:2. Самсонова, наоборот, играла в первом круге, где прошла болгарку Викторию Томову (Q) — 7:6, 6:3, а во втором раунде отдохнула, так как Анастасия Павлюченкова снялась до матча.

Счёт личных встреч у сегодняшних соперниц был равный — 1-1. Людмила выиграла на траве в Берлине-2021, а Маркета победила на Australian Open — 2022, то есть на харде. Сегодня перевес оказался на стороны чешской спортсменки.

Самсонова неплохо начала матч и, сделав брейк во втором гейме, повела 2:0. Но дальше всё пошло не по её плану. Россиянка старалась атаковать, однако допускала при этом непозволительно много ошибок. И в первом сете Людмиле больше не удалось взять ни одного гейма. Ключевым стал пятый гейм, после которого Вондроушова повела 3:2 с брейком. В следующих двух геймах чешка проиграла лишь одно очко, а потом подала на партию — 6:2 за 39 минут. У Самсоновой же оказалось аж 22 невынужденные ошибки.

Во втором сете у Людмилы было ещё меньше шансов что-то изменить. Вондроушова ни разу не дала ей выйти на брейк-пойнты, а сама дважды взяла её подачу, в третьем и в седьмом геймах. В восьмом гейме Маркета спокойно подала на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 16 минут. За всю игру россиянка собрала целых 40 невынужденных ошибок, при том что активно выигранных очков у неё было 19.

А 40-я ракетка мира Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира через отбор, играла с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 Еленой Остапенко (9). В первых матчах на турнире Калинская не потеряла ни сета, обыграв Сторм Хантер и Кристину Букшу, а Остапенко, на счету которой в этом сезоне уже два титула (Аделаида и Линц), сначала одержала волевую победу над китаянкой Сиюй Ван, а потом прошла Лулу Сун из Швейцарии.

По личным встречам Калинская вела со счётом 1-0. Она выиграла в первом круге Аделаиды-2023 — 6:3, 6:4. Сегодня россиянка одержала вторую победу.

Поначалу преимущество было у Остапенко. Латвийка уже во втором гейме отыгралась с 0:30 на подаче соперницы и сделала брейк. Она вела 3:0, 4:1, но после этого стала ошибаться, а у Калинской как раз пошла игра. В седьмом гейме Елена неудачно проводила розыгрыши на своей подаче, и на брейк-пойнте Анне удался виннерс. Так она вернула брейк, а в следующем гейме, подавая, сравняла счёт — 4:4.

Девятый гейм стал ключевым в сете. Остапенко вела 40:15, но упустила преимущество — как из-за своих ошибок, так и вследствие удачных действий Калинской. Россиянка добилась второго брейка, а в 10-м гейме подала на партию — 6:4 за 39 минут.

Второй сет начался точно так же, как и первый: Остапенко взяла свою подачу, а во втором гейме — чужую, хотя начинался он с 30:0 в пользу Калинской. Однако дальше сценарий изменился: россиянка играла активно и благодаря этому оформила обратный брейк, а потом подала под ноль и сравняла счёт — 2:2.

В дальнейшем теннисистки уверенно брали свои геймы — до счёта 5:5 включительно. Серия ошибок от Елены позволила Анне заработать двойной брейк-пойнт, который та сразу же и реализовала виннерсом. Подавая на матч при 6:5, Калинская допустила двойную ошибку на матчболе. После «ровно» Анна отыграла ещё и два брейк-пойнта, а потом всё-таки использовала второй матчбол — 6:4, 7:5 за 1 час 34 минуты.

Калинская во второй раз в карьере (после Гвадалахары-2022) вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000. В нынешнем четвертьфинале она сыграет с победительницей противостояния Кори Гауфф (США, 3) — Каролина Плишкова (Чехия). Сейчас Анна идёт 31-й в лайв-рейтинге WTA — так высоко она ещё не забиралась. Но окончательная позиция теннисистки станет известна после турнира. Ниже 33-й строчки она уже не опустится.

Также сегодня свой матч 1/8 финала проведёт Анастасия Потапова, которая сыграет с финалисткой Australian Open — 2024 Чжэн Циньвэнь (6).

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