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Свёнтек после победы над Циньвэнь: честно говоря, я не думаю о завоевании титула в Дубае

Свёнтек после победы над Циньвэнь: честно говоря, я не думаю о завоевании титула в Дубае
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Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала своё выступление в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Представительница Польши со счётом 6:3, 6:2 обыграла финалистку Australian Open – 2024, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (6).

«Честно говоря, я не думаю о завоевании титула. Я стараюсь делать всё постепенно. Все игроки, принимающие участие в этом турнире, действительно великолепны. Любой может выиграть. Я стараюсь оставаться скромной и сосредоточиться только на следующей стадии соревнований. Будет эффектно, если мне удастся выиграть этот турнир», — сказала Свёнтек после матча.

За выход в финал соревнований в Дубае Свёнтек сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия, Q) — Кори Гауфф (США, 3).

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