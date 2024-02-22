Свёнтек после победы над Циньвэнь: честно говоря, я не думаю о завоевании титула в Дубае

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек прокомментировала своё выступление в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Представительница Польши со счётом 6:3, 6:2 обыграла финалистку Australian Open – 2024, седьмую ракетку мира китаянку Чжэн Циньвэнь (6).

«Честно говоря, я не думаю о завоевании титула. Я стараюсь делать всё постепенно. Все игроки, принимающие участие в этом турнире, действительно великолепны. Любой может выиграть. Я стараюсь оставаться скромной и сосредоточиться только на следующей стадии соревнований. Будет эффектно, если мне удастся выиграть этот турнир», — сказала Свёнтек после матча.

За выход в финал соревнований в Дубае Свёнтек сразится с победительницей матча Анна Калинская (Россия, Q) — Кори Гауфф (США, 3).